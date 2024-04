I giovani studenti del Liceo Musicale F Petrarca protagonisti di Arezzo Nascosta

Detrazione per affitto nel 730 senza residenza: ecco come fare - Dal 2022, i giovani tra i 20 e i 31 anni possono beneficiare di una ... La detrazione per l'affitto prevista per gli studenti fuori sede Una detrazione spetta anche sull'affitto per gli studenti fuori ...idealista

Tra storia e futuro, la Provincia della Spezia festeggia 100 anni - Si chiude con un ciclo di conferenze e con una nuova mostra multimediale il programma degli eventi organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Provincia della Spezia ...primocanale

Salone dello Studente di Taranto: opportunità formative con focus sulle forze armate - Il Salone dello Studente di Taranto, in programma lunedì 8 e martedì 9 aprile prossimi presso Porte dello Jonio , si prepara a offrire agli studenti un’ampia gamma di opportunità educative e professio ...pugliapress