I gioielli in mostra in giro per il mondo nel 2024

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ilci porta tanti appuntamenti dedicati ai, le mostre inper ilper anniversari o collezioni di grandi brand del lusso invadono musei e palazzi storici. Dalla Biennale di Venezia a Tokyo passando per Milano e Parigi scopri con noi le mostre dida non perdere nel. 100 anni di Damiani Apre a Milano fino al 28 Aprile alle Gallerie d’Italia a Milano sarà possibile visitare un’incredibilededicata ai 100 anni della maison e ai suoi. La storia di Damiani è quella di una famiglia italiana che custodisce un sapere prezioso, fortemente legato alla tradizione: quello di creare...

I tre collari per la prima volta in mostra al Museo del Tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli dal 14 marzo al 14 maggio 2024.Continua a leggere (fanpage)

Provaci ancora Millico: l'ex gioiellino del Toro è rinato a Foggia - Con la maglia rossonera il fantasista classe 2000 è tornato a splendere dopo diverse parentesi infelici: per lui già 8 assist in 14 gare. Ora piace al Palermo ...tuttosport

FOTO, Disavventura Belotti: dente saltato in gara - Brutta disavventura per Andrea Belotti nel finale della gara con l'Atalanta. Quando è uscito dopo uno scontro di gioco è dovuto ricorrere alle cure del dottore che gli ha ...firenzeviola

Biennale di Venezia, è l’ora dei party: il Ballo di Dior in Arsenale, in mille all’evento di Pinault - Sempre il 18, negli spazi di Oficine 800 alla Giudecca, aprirà la mostra-evento “The Prince of Goldsmiths. Rediscovering the Classics” con gli storici gioielli Buccellati - tra cui la collana ...nuovavenezia.gelocal