I fondatori del partito gay si autocandidano | l' ultimo guaio per M5s e Giuseppe Conte

(Di giovedì 4 aprile 2024) Acque agitate nel Movimento 5 stelle dopo le autocandidature per le elezioni europee di Fabrizio Marrazzo, Marina Zela e Andrea Grassi. "Come codiGay LGBT+ ed iscritti al M5s, con il quale ci siamo impegnati da diversi anni dalla legge contro l'omobitransfobia, il referendum 'no alla caccia', per il sostegno ad Alessandra Todde per le elezioni in Sardegna. Pertanto, in virtù dei tanti obiettivi condivisi, abbiamo deciso di autocandidarci per le prossime europee per la Circoscrizione Centro (Marrazzo- Zela) e la Circoscrizione Nord-Ovest (Grassi), nel rispetto delle scelte del Movimento 5 Stelle e dei tanti attivisti come noi che quotidianamente si impegnano". E ancora: "Questa collaborazione ha portato a risultati significativi, come la creazione di centri contro le discriminazioni LGBT+ e la promozione del Referendum sul Matrimonio ...