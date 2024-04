I carabinieri salvano un giovane che voleva buttarsi nel Serio | “Grazie alla chiamata di un cittadino”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nembro. Notte del 1° aprile. Unbergamasco, di passaggio sulla strada provinciale 671, all’altezza dell’azienda Persico di Nembro, nota unche aveva scavalcato il parapetto e dava l’impressione di volersi gettare nel. Immediata la reazione del, che ha subito contattato il 112. La Centrale Operativa della Compagnia di Bergamo, intuito il pericolo imminente, ha chiesto aldi rimanere in linea per fornire ogni dettaglio utile a localizzarlo, comunicando gli eventuali spostamenti del ragazzo o comunque ogni suo gesto inconsulto, in attesa dell’arrivo delle pattuglie inviate in soccorso. Pochi minuti dopo, sul posto, giungevano le pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo e della Tenenza di Seriate. I militari intervenuti hanno cercato con calma ...