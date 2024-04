I Campionati Internazionali Europei Pokémon 2024 tornano con lo streaming in italiano

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 4 aprile 2024) Anche quest’anno è giunto finalmente il momento della tappa Europea del Campionato Internazionale di, una serie di sfide che accenderanno l’ExCel London di Londra dal 5 al 7 aprile. Difatti nel corso di questo fine settimana andrà in scena un’accesa competizione che permetterà agli appassionati didi mettersi in gioco per conquistare i punti necessari per qualificarsi aiMondiali, il prestigioso traguardo finale che si terrà quest’estate tra gli splendidi paesaggi di Honolulu, Hawaii. Con questo obiettivo in mente, i migliori giocatori al mondo si riuniranno durante il week end per affrontare lotte memorabili ai videogiochiScarlatto eVioletto per Nintendo Switch, al Gioco di Carte Collezionabili ...