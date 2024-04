I 75 anni della Nato | l' Alleanza che ci ha tenuto al riparo dal comunismo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) I carri armati T-34 sovietici nella seconda metà degli'40 ci avrebbero messo poche ore a dilagare nella Germania Occidentale, e ancor meno a tracimare da Trieste, ancora sotto controllo alleato, sulla Pianura Padana, per portare ilnel cuore dell'Europa spossata dalla Seconda guerra mondiale col passaggioleadership mondiale agli Usa, senza più forze per fronteggiare l'Urss che con Stalin aveva inglobato i Paesi dell'Este si apprestava a far esplodere la prima bomba atomica. E allora il 4 aprile 1949, sotto l'egida statunitense, a Washington nasceva l'atlantica che prendeva il nome di, con 12 Paesi che si impegnavano a prestarsi vicendevole appoggio in caso di attacco esterno. Una sola delle dodici nazioni firmatarie apparteneva al novero degli sconfitti nella ...