I 12 migliori Raboso del Piave scelti dal Gambero Rosso

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ildelè un vitigno a bacca rossa della Marca Trevigiana, la cui origine si perde nei secoli. Le prime testimonianze certe risalgono al ‘600 ed è proprio in questo periodo che ildiventa famoso come “vino da viaggio” nei territori della Serenissima. Grazie alla sua spiccata acidità e ai tannini vigorosi, era uno dei pochi vini che resisteva ai lunghi viaggi oceanici senza alterarsi. La coltivazione del vitigno nei territori alla sinistra delè continuata fino alla fine della seconda guerra mondiale. A quell’epoca, circa l’80% del vinodel territorio era prodotto con il. Solo negli anni ’60, la moda dei vitigni internazionali ha favorito la progressiva sostituzione delcon uve commercialmente più redditizie, come il cabernet ...