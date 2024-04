Hockey Ws Europa Cup e play-off scudetto Il Sarzana Gamma si gioca tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) La stagione si fa calda. L’Innovation sila storia in un mese, passando dalla finale di WsCup aioffdel campionato di serie A1. La finale a quattro in Coppa è in programma a Igualada il 13 e 14 aprile e nella prima gara i rossoneri affronteranno proprio i padroni di casa spagnoli. Ma intanto il club sarzanese sta già guardando al futuro. Il presidente Maurizio Corona insieme all’allenatore Paolo De Rinaldis si stanno guardando intorno per programmare sia l’aspetto tecnico che societario. "La partenza di Olmos - spiega il presidente - l’avevo preventivata a inizio stagione, quella di Jeronimo Garcia meno. Su di lui avevo messo le basi per undel futuro, lo consideravo alla stregua dei nostri ...