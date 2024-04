Hellblade 2 | Senua’s Saga | il gioco è corto perché c’è un pubblico che preferisce così

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 4 aprile 2024) Uno dei giochi più attesi dell’anno, almeno dai fan Xbox, è sicuramente Hellablade 2:. Ninja Theory sta solleticando l’utenza ormai da anni, promettendo un’esperienza iperrealistica e passi avanti significativi rispetto al primo capitolo della serie. Una delle critiche che sono state mosse al videoin arrivo il 21 maggio su Xbox Series XS, PC e Game Pass riguarda la durata. La nuova avventura di Senua, infatti, dovrebbe richiedere meno di dieci ore per il completamento, un tempo che qualcuno ritiene troppo basso anche per unche verrà proposto a circa 50 euro. Tornando sulla questione in un’intervista con IGN, il boss dello studio di sviluppo Dom Matthews ha ribadito che2 è un’esperienza della giusta forma e della giusta durata per raccontare la storia che Ninja ...