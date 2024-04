Hellblade 2 | Senua’s Saga | il co-fondatore di Ninja Theory ha lasciato lo studio

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tameem Antoniades, co-di, non lavora più presso lo. La conferma arriva da un’anteprima su2:pubblicata da Polygon, che tra le informazioni relative al gioco ha rivelato anche questo retroscena. Non essendoci state comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, la notizia ha fatto un certo scalpore. Un portavoce di Xbox, proprietaria dellodi sviluppo, ha confermato che Antoniades non fa più parte del team. Non ci sono stati altri dettagli, però, nonostante le richieste di approfondimento avanzate anche da VGC. La storia di Antoniades inè costellata di grandi produzioni, visto che ha collaborato come scrittore e director a Heavenly ...

Sono molte le notizie che riguardano Hellblade 2: Senua’s Saga emerse dopo alcuni provati del videogioco. Non tutte sono entusiasmanti per i fan, come la conferma della durata esigua dell’avventura ... (game-experience)

Hellablade 2 non è diretto da Tameem Antoniades: l'autore e fondatore di Ninja Theory ha lasciato lo studio - La motivazione dietro la scelta del director non è stata rivelata, ma un rappresentante Xbox ha confermato che l'autore ha deciso di abbandonare la propria posizione, e che la direzione dei lavori su ...it.ign

Senua's Saga: Hellblade 2 non avrà una modalità prestazioni su Xbox Series X/S: il gioco girerà solo a 30 fps - Nonostante sia stato sviluppato in esclusiva console per Xbox Series X/S, Senua's Saga: Hellblade 2 girerà solo a 30 fps su entrambe le piattaforme, e non permetterà di selezionare la tipica modalità ...it.ign

Perché Hellblade 2 dura così poco Non tutti amano i giochi da 100 e passa ore - Hellblade 2 è un gioco piuttosto breve: come emerso nelle scorse settimane, la storia di Senua's Saga Hellblade 2 avrà una durata paragonabile a quella del primo Hellblade, dunque di fatto non ...everyeye