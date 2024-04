Halo Bob è il nuovo caschetto | con frangia e aureola

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sarà, forse, merito del ritorno al cinema di Scarface, il capolavoro gangster di Brian De Palma con Al Pacino e Michelle Pfeiffer, ma ilconè tornato di moda e, per la primavera 2024, si traduce nelle rotondità dell’Bob. Una silhouette che ripercorre in tutto e per tutto quella di Elvira Hancock, ma aggiungendo un tocco più barocco grazie a qualche scalatura moderna. La soluzione perfetta per movimentare il, senza perdere di vista la classica raffinatezza di un taglio che ha fatto la storia. L’Bob, infatti, è corto, scalato, arrotondato. Si posa attorno al viso come una cornice, mantenendosi perfettamente liscio o movimentandosi con qualche ...

