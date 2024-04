(Di giovedì 4 aprile 2024) L'attrice, dopo La Sirenetta, reciterà nel prossimoda, unall'di, recentementedellive-action La Sirenetta e dell'adattamento per il grande delIl Colore Viola, sarà una delle protagoniste delda. Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale e sarà prodotto da Universal Pictures. I primi dettagli del progetto Il, anche in questo caso di genere ...

Halle Bailey star del nuovo film musical diretto da Michel Gondry ispirato all'infanzia di Pharrell Williams - L'attrice Halle Bailey, dopo La Sirenetta, reciterà nel prossimo film diretto da Michel Gondry, un musical ispirato all'infanzia di Pharrell Williams.movieplayer

Il Colore Viola, in streaming gratis 10 minuti del film, per l'uscita digitale - In occasione dell'uscita in digitale di Il colore viola, il musical candidato all'Oscar, la Warner Bros. Pictures mette a disposizione gratis in streaming i primi dieci minuti del lungometraggio su Yo ...comingsoon

La sirenetta: primo sguardo alla serie tv animata spin-off Ariel - Disney Junior ha pubblicato le prime immagini della nuova serie tv animata spin-off de La sirenetta, intitolata Ariel.serial.everyeye