Hajduk-Dinamo Zagabria | 51 arresti per gli scontri di ieri | tre agenti feriti

(Di giovedì 4 aprile 2024) Cinquantunoe tredi polizia. Questo il bilancio dei disordini avvenutisera a Spalato al termine della partita tra l’e la, in occasione della semifinale di Coppa della Croazia, vinta dagli ospiti per 1-0. Come si legge nella ricostruzione dei media locali, gli hooligans della squadra di casa si sono riversati sul terreno di gioco nel tentativo di inseguire i calciatori, fuggiti rapidamente verso gli spogliatoi. Glisono proseguiti fuori dallo stadio, dove sono stati incendiati alcuni cassonetti della spazzatura. La situazione si è normalizzata solo in tarda serata, quando alla squadra ospite è stato consentito di lasciare lo stadio sotto la scorta delle forze dell’ordine. Il sindaco di Spalato ...