Ha dichiarato guerra a Sinner | si salvi chi può

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 4 aprile 2024), nessuno è più al sicuro: la confessione inaspettata somiglia a una vera e propria dichiarazione di. Sbaglia chi pensa che Janniksia tutto casa e campo. È lì, per forza di cose, che trascorre la maggior parte delle sue giornate. Se così non fosse, d’altra parte, non sarebbe mai arrivato così lontano. Ciò nonostante, è pur sempre un ragazzo di 22 anni. E, come tale, di tanto in tanto fa le cose che farebbe ogni suo coetaneo. Con la sola differenza che può farlo un po’ più raramente rispetto agli altri. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itA svelare un piccolo ma interessantissimo retroscena è stato, subito dopo la vittoria all’Open di Miami, uno dei suoi due allenatori, vale a dire Darren Cahill. L’australiano non fa altro che tesserne le lodi e raccontare al mondo quanto sia straordinario; ...