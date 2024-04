Guerra ultime notizie Ucraina | attacco con droni russi su Kharkiv | uccise 5 persone In Giappone terremoto magnitudo 6 nel nord-est

Guerra in Medio Oriente, Gantz chiede le elezioni. Le proteste assediano Netanyahu. Biden furioso per i volontari - Con una mossa a sorpresa Benny Gantz scompiglia il governo di Guerra di Benyamin Netanyahu e invoca il voto anticipato in Israele per settembre. Lo strappo del leader centrista - e ministro del ...ilsecoloxix

Guerra Ucraina Russia, news. Attacco con droni su Kharkiv, 5 morti. LIVE - Sono stati colpiti due quartieri residenziali "densamente popolati". Tra le vittime ci sono tre operatori dell'emergenza, intervenuti sul posto per soccorrere i civili. L'attacco è avvenuto utilizzand ...tg24.sky

Case popolari da recuperare. È Guerra di cifre - L'opposizione critica la giunta Zattini per la mancanza di interventi sugli alloggi popolari, mentre la Lega difende l'assessora Rossi per i progressi compiuti nella ristrutturazione e messa a disposi ...ilrestodelcarlino