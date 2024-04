Guerra Ucraina | centrale Zaporizhzhia a rischio blackout

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il conflitto in corso tra Russia econtinua a tenere il mondo con il fiato sospeso, con recenti rivelazioni dell’ente statunitense ISW (Institute for the Study of War) che mettono in luce un’ulteriore avanzata russa nel territorio ucraino. A causa dei bombardamenti, lanucleare diè “sull’orlo di un altro” ha L'articolo proviene da Il Difforme.

Kiev , 4 apr. (Adnkronos) – La Russia ha perso 445.040 soldati in Ucraina dall? inizio della della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo ... (calcioweb.eu)

Anche durante la guerra la vita deve provare ad andare avanti. Una cosa difficile ma necessaria, soprattutto per i bambini, che all'orrore di un conflitto non dovrebbero mai essere sottoposti. Per ... (today)

Minacce di “Guerra” alla Germania, ma a colpi di elefante - Il Botswana minaccia la Germania e, in questo periodo di forti tensioni internazionali dovute alle guerre in Ucraina e in Terra Santa, la notizia a prima vista andrebbe iscritta nel novero delle ...money

La maggioranza degli elettori europei è favorevole all'ingresso dell'Ucraina nell'Ue - Il Paese devastato dalla Guerra e la vicina Moldavia hanno presentato la loro candidatura per diventare membri dell'Unione europea poche settimane dopo che la Russia ha lanciato la sua invasione su ...it.euronews

Terrorismo, l’allarme Isis-K in Germania e le infiltrazioni dall’Ucraina - In Germania negli ultimi mesi sono stati effettuati diversi arresti di presunti terroristi. Molti di loro sono arrivati dall'Ucraina che a causa della Guerra è diventato Paese di transito per jihadist ...lettera43