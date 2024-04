Greta Zuccarello | in pochi lo sanno | è stata fidanzata con il famoso sportivo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 4 aprile 2024) Personaggi TV.farà parte del cast de L’Isola dei Famosi, che partirà lunedì 8 aprile su Canale 5. Nata nel 1996 a Treviso, in Veneto, il suo nome non è per niente sconosciuto nel mondo dello spettacolo. La 28enne è una modella e ballerina che ha partecipato a famosi programmi sul piccolo schermo, ed ècon un famosissimo. Leggi anche: Dario Maltese è single? Curiosità e misteri sul nuovo opinionista de “L’Isola dei Famosi” Leggi anche: Elenoire Casalegno, avete mai visto la figlia Swami? Bellissima come mamma Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'Isola dei Famosi (@isoladeifamosi) Chi èè uno ...