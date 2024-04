Gratta e Vinci da 5 milioni | l’amico intasca il malloppo e la storia finisce in tribunale

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 4 aprile 2024) È finita inladi unata milionaria alche Pierluigi, 54enne camionista di Castel di Sangro, avrebbe fatto con un suo ex collega e soprattutto ex amico, Massimo, romano di 42 anni. A darne notizia è il Messaggero. Per anni i due, ogni sabato, si sono incontrati all’uscita di un centro commerciale della Capitale, per giocare 50 euro a testa in, prima di riprendere la strada di casa dopo la settimana di lavoro. Nel 2022 un sabato Pierluigi manca l’appuntamento a causa di un incidente, ma l’infortunio non pregiudica, a detta sua, l’investimento di 50 euro nel blocco di biglietti della fortuna acquistati in società con-collega. Proprio quel giorno tra i 50 biglietti acquistati, ...