(Di giovedì 4 aprile 2024) Quarto appuntamento con il Mondiale di F1 2024 che questa volta arriva a Susuka nel Gp del. Dopo la vittoria di Carlos Sainz, la Ferrari prova a bissare l’inaspettato successo deld’Australia. Vediamo insieme gli orari evedere gare ein diretta e differita. Gp didi F1, orari: in diretta e in differita Dopo una settimana di stop, ritorna il mondiale di F1. Nel Gp d’Australia abbiamo assistito al ritiro di Verstappen, per problemi tecnici, dopo 44 gare in cui era sempre arrivato al traguardo finale. Ad approfittarne è stata la Ferrari che ha conquistato una magnifica doppietta con il primo posto di Carlos Sainz seguito da Charles Leclerc. Anche nel...

Al via domenica 7 aprile, il Gran Premio Costa Azzurra , un ormai classicissimo appuntamento dell’ Ippica italiana, con un montepremi da 154mila euro e undici big in pista. All’ippodromo di Vinovo ... (sportface)

Gran Premio di Giappone di F1, dove vederlo in tv: orario, qualifiche e gara in streaming e in chiaro su Tv8 - Gp Giappone di F1, dove vederlo in tv: orario, qualifiche e gara in streaming e in chiaro del quarto appuntamento stagionale a Suzuka ...superguidatv

F1: Gp Giappone. Verstappen "Impariamo da errori e andiamo avanti" - Lo ha detto il campione del mondo Max Verstappen in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Giappone. Il pilota della Red Bull, dopo due vittorie nelle prime due gare stagionali, è stato ...sport.tiscali

F1 2024: Brembo presenta il Gran Premio del Giappone - La Formula 1 riparte dal Gran Premio del Giappone che per la prima volta si disputerà ad aprile: Brembo ci porta alla scoperta di Suzuka.tuttotek