Graduatorie GPS 2024 | spieghiamo come funzionerà riserva 15% servizio civile universale | lodevole servizio e Interpello per supplenza LE RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI

(Di giovedì 4 aprile 2024) In arrivo l’aggiornamento delleprovinciali per le supplenze. Manca solo il parere del CSPI che arriverà entro 7 giorni. Dunque l’aggiornamento sarà previsto, a meno di clamorosi cambiamenti dell’ultim’ora, a metà aprile. L'articolo .

Si è appena concluso al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ulteriore incontro per discutere la bozza dell’Ordinanza Ministeriale che disciplinerà le supplenze del personale docente per gli ... (orizzontescuola)

Graduatorie GPS 2024 /26: oggi i sindacati hanno avuto accesso ad una nuova BOZZA dell'Ordinanza valida per il prossimo biennio. Convocati al Ministero per novità relative all'art. 7 e in particolare ... (orizzontescuola)

Praticamente tutto definito per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze. Mercoledì si è tenuta al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’informativa tra i rappresentanti ... (orizzontescuola)

Aggiornamento Graduatorie GPS 2024: domande non prima del 15 Aprile - Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati per la nuova informativa sull'aggiornamento delle GPS. Ecco tutte le novità previste e le ultime notizie sulle Graduatorie per le supplenze ai do ...ticonsiglio

GPS 2024/26, a metà aprile la presentazione della domanda: titoli esteri a pettine – DIRETTA ore 16,00 - A seguito della riunione di ieri tra il Ministero e i sindacati sono emerse importanti novità per gli aspiranti alla presentazione delle domande per l’aggiornamento delle Graduatorie GPS per il ...tecnicadellascuola

Ordinanza GPS in arrivo probabile avvio delle procedure a metà aprile: accolte molte richieste Anief - La segretaria generale Chiara Cozzetto ha espresso piena soddisfazione per la nuova Bozza di Ordinanza anche per quanto riguarda la previsione sugli interpelli in caso di completo esaurimento delle ...teleborsa