Gp del Giappone | Leclerc | “La Red Bull va forte | ma resto concentrato sulla Ferrari”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Suzuka, 4 aprile 2024 – La Formula 1 torna in pista questo weekend a Suzuka per il Gran Premio del, quarto appuntamento del Mondiale 2024. Primo appuntamento oggi, giovedì 4 aprile, alle 13 con la pit walk e la conferenza stampa dei piloti.scia della doppietta in Australia, con il ritorno vincente di Sainz davanti aal secondo posto, laarriva in“sull’onda dell’entusiasmo”, ma “la pista di Suzuka costituisce un banco di prova particolarmente impegnativo per le vetture così come per i piloti, che infatti la amano”, ha detto Fred Vasseur Team Principal della scuderia di Maranello. “Noi crediamo di avere un pacchetto competitivo ma sappiamo anche che per riuscire a battere i nostri rivali bisogna essere perfetti. Come sempre in, e ...