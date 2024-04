Governo | Meloni riceve pallavoliste squadre protagoniste in coppe europee

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Un professore, Luciano Canfora, ha detto che Giorgia Meloni è ‘neonazista nell?animo’. Giorgia Meloni ha querela to Canfora. Molti opinionisti hanno criticato Meloni per ... (calcioweb.eu)

Sanità, PD all'attacco del Governo: questa sera tavola rotonda elettorale con Curatola e Vagnini - Il presidente dell'Ordine dei Medici e il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera alla serata con il candidato sindaco Mezzetti. Polisportiva San Damaso ore 21. Venturelli: ''Col definanziamento d ...lapressa

Duelli a destra e campi larghi nei comuni del Piemonte che vanno al voto - Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia del Governo Meloni, ha puntato tutto su Biella, la sua città. Così, l’accordo siglato a Roma dal trio del centrodestra, che lo ha visto kingmaker, ha ...torino.repubblica

Nomine all'Enit, gelo tra Meloni e Santanchè nel giorno della verità per la ministra - Oggi il voto sulla mozione di sfiducia: così come accaduto per Matteo Salvini, anche per la Santanchè ci si aspetta una bocciatura totale da parte della Camera. Intanto all'Enit non tira una buona ari ...italiaatavola