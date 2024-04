Governo | Meloni palleggia con pallavoliste nel cortile | ‘schiaccia 7 come in spiaggia’

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Schiaccia 7 come in spiaggia...". Così la premier Giorgia Meloni scherza con le campionesse di pallavolo ricevute oggi a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha ... (liberoquotidiano)

Biondi, '15 anni fa sisma L'Aquila, Meloni arrivò in Mini con Fazzolari' - Il sindaco dell'Aquila all'epoca era primo cittadino di Villa Sant'Angelo, 'vissi in tendopoli 7 mesi' Oggi è sindaco dell'Aquila al secondo mandato. All'epoca, in quel terribile 6 aprile 2009 in cui ...adnkronos

L'Emmerdeur. Che cosa insegnano i casi Meloni vs Canfora ed Egonu vs Vannacci - La mania di regolare critiche, insulti e sciocchezze in tribunale segnala il crollo della morale, cioè della patria: non c’è più un sistema di valori che ci ...huffingtonpost

Giorgia Meloni gioca a pallavolo con le giocatrici di volley protagoniste delle coppe europee - Le foto di rito e i palloni autografati dalle atlete. Alla premier è stata consegnata una 'Coppa' con scritto: "Giorgia Meloni, Mvp d'Italia" ...rainews