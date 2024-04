TIM ha dato il via ai lavori per la presentazione di una lista del consiglio uscente in vista del rinnovo del Cda, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Con una ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 4 apr. - (Adnkronos) - "I numeri del bilancio 2023 dimostrano come Cassa Depositi e Prestiti ha svolto adeguatamente il proprio ruolo " con risultati che dimostrano come sia "è una Cassa che ha ... (liberoquotidiano)

Roma, 4 apr. – (Adnkronos) – “I numeri del bilancio 2023 dimostrano come Cassa Depositi e Prestiti ha svolto adeguatamente il proprio ruolo ” con risultati che dimostrano come sia “è una Cassa che ha ... (calcioweb.eu)

Gorno Tempini (Cdp): "I numeri confermano il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti" - Lo ha sottolineato il presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini in conferenza stampa per presentare il bilancio 2023, ricordando come "le azioni messe in campo per l’attuazione del Piano Strategico ...notizie.tiscali

Cdp: utile netto 2023 cresce sopra i 3 miliardi (RCO) - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - Cdp chiude il 2023 con un utile netto che per la prima volta supera i 3 miliardi. Il cda presieduto ...ilsole24ore

Cdp, nel 2023 utile netto +23%, supera 3 miliardi, risorse impegnate per 20,1 miliardi - (Adnkronos) – Nel 2023 Cassa Depositi e Prestiti ha registrato un utile netto per la prima volta superiore a 3 miliardi di euro (+23% sull'anno precedente) mentre l'utile consolidato è stato pari a 5 ...sardegnareporter