Gol ed esultanza shock | “Terrò il telefono in una mano e il ca**o nell’altra” – VIDEO

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un attaccante segna un gol straordinario in campionato, ma durante l’intervista si lascia andare a dichiarazioni poco eleganti Lo scorso 1 aprile ha avuto inizio la Eliteserien, campionato norvegese di calcio. Come ogni anno il Rosenborg è tra le squadre favorite per alzare al cielo il titolo finale. La squadra di Trondheim nella sua storia ha il record di vittorie nella competizione nazionale, riuscendo a raggiungere l’obiettivo in ben ventisei occasioni. Dal 2018, però, Bodo Glimt e Molde gli hanno rubato la scena, alternandosi nell’albo d’oro per cinque anni consecutivi. Un’astinenza che la formazione allenata da Alfred Johansson vuole interrompere, tornando agli albori di qualche anno fa e regalando ai propri tifosi una nuova e importante gioia. Pallone da calcio – Notizie.comFin dalla prima giornata l’intenzione è stata chiara. Al Lerkendal Stadion i bianconeri hanno iniziato al ...