“Gli taglio la gola” | “L’ho menato” Se le “Belve” son donne nessuno fiata

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 4 aprile 2024), il programmino della fidanzata di Enrico Mentana detto Chicco, non se lo filava, poi hanno spinto Francesca Fagnani sul crinale cringe, trash, crash, boom, fumetti in tivù, e il successo è magicamente piovuto; con lo share, anche l’alto gradimento e godimento delle fascette de sinistra, che si ritengono colte e raffinate siccome sgodazzano col peggio del peggio trash e cringe. Sempre all’insegna del doppio canale, ai programmi tipola legge è una ed una sola: lesono sempre sante, martiri, vergini gli uomini sono dei maiali figli di una puttan* (pazienza se donna) patriarcali di merda fascisti luridi ontologici, tutto d’un fiato il coro, dei killer in quanto maschi come diceva l’intellettuale Elena Cecchettin, sottoscritta e certificata da babbo Gino, ma occhio che c’è già in scia un altro ...