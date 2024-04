Gli studenti universitari di Roma vanno pazzi per un posto che fa cicchetti veneziani

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 aprile 2024) C’è unin cui gli, ma non solo, imscono per l’aperitivo alla veneta. Spritz e, ma anche vino e birra da accompagnare a taglieri di salumi e formaggi. Il tutto a un prezzo alla portata di ogni tasca. Si chiama L’Ombralonga dal Veneziano e, da quando ha aperto, ha in parte rivoluzionato il concetto dell’happy hourno. Lo stesso locale è cambiato nel corso negli anni: pur rimanendo a Centocelle, un quartiere nell’est della capitale, cinque anni dopo l’apertura, nel 2018, ha deciso di spostarsi giusto qualche strada più in là – in via Federico Delpino 106 – lasciando lo storico luogo dove si è fatto conoscere. Era molto più piccolo, sprovvisto anche di una cucina, mentre oggi ne vanta una in bella vista da dove escono piatti tipici della ...