Gli occhiali migliorano il reddito e la vista | lo dimostra lo studio

(Di giovedì 4 aprile 2024)da lettura: un lusso per molte persone nei paesi in via di sviluppo Nei paesi in via di sviluppo, oltre un miliardo di persone non possono permettersida lettura. Secondo l’OMS, tale mancanza influisce sull’apprendimento, aumenta il rischio di incidenti stradali e costringe molti lavoratori a lasciare il lavoro presto.: aumento deldel 33% con glida lettura Unohato che in Bangladesh, lavoratori tessili, artigiani e sarti che hanno ricevutoda lettura gratuiti hanno avuto un incremento del 33% nel. Questo dato è stato confrontato con coloro ai quali non L'articolo proviene da News Nosh.

Gli Occhiali da Vista non sono solo un accessorio funzionale, ma anche un elemento di stile che può influenzare l’aspetto complessivo di una persona. Scegliere la montatura giusta è fondamentale per ... (moltouomo)

Clusone, anche gli occhiali in prestito in biblioteca - da alcuni giorni gli utenti che si dimenticano a casa gli occhiali da lettura possono chiederli in prestito alla stessa biblioteca per usarli sul posto. Undici diversi modelli che vengono poi ...ecodibergamo

Il mortaio di #Pesto Masterpiece of Liguria arrivato a Milano - Il mega mortaio di #Pesto Masterpiece of Liguria, la campagna di promozione turistica lanciata da Regione Liguria, è approdato a Milano: oggi l'installazione che rappresenta in maxi formato gli ingred ...ansa

Maurizio Lombardi ha visto cose - gli basta indossarlo in scena. Racconta di come un taccuino debba frusciare e di come una penna debba scattare, di occhiali e sigarette che vanno sfilate dal pacchetto in una certa maniera. Con ...rollingstone