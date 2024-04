Gli arbitri italiani guadagnano circa 130 000 euro a stagione | sono quarti in Europa The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Gli arbitrarii capi espiatori preferiti del nostro campionato di Serie A. Var e direttori di garaspesso sotto accusa per le proprie decisioni nel corso delle gare. Motivo per cui è stato istituito anche il programma di Dazn “Open Var” per chiarire proprio le conversazioni intercorse tra gli addetti ai lavori nel corso delle partite. C’è poi stata l’inchiesta portata avanti da Le Iene con le dichiarazioni di alcuniche hanno messo in dubbio la correttezza dei comportamenti della propria categoria. In Spagna è scoppiato il caso Negreira che sembrerebbe aver preso soldi dal Barcellona in cambio di non ben precisare relazioni. Ma nessuno si chiede mai quanto guadagna un arbitro per il proprio lavoro? Calcio e Finanza l’anno calcolò che un arbitro della Serie A guadagnava un minimo di 20.000a ...