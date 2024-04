Giustizia | Conte | ‘governo realizza proposte capo P2 | obiettivo indebolirla’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Il Governo Meloni sta fallendo molti punti del programma proposto agli elettori, ma in compenso stando ledeldella P2, Licio Gelli. Mi riferisco, in particolare, al test psicoattitudinale per i magistrati. Perché Meloni e soci lo giudicano così importante? Non certo per tutelare i cittadini. Il veroè delegittimare la figura del magistrato e poi asservire il potere giudiziario alla politica, minandone l?autonomia e l?indipendenza”. Lo scrive in un lungo post su Facebook il leader del M5S, Giuseppe. “Domenica in un?intervista avevo già ricordato che nel 2004 le società scientifiche di psicoanalisi e psicoterapia lanciarono un appello chestava l?utilità di questa tipologia di test e il rischio di subordinare i ...