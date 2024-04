Giuntoli e Manna hanno interrotto le comunicazioni dopo la telefonata di De Laurentiis Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Giovannisarà il nuovo ds del Napoli, nulla è stato ancora firmato, ma l’accordo è pronto, come ha confermato questa mattina anche Fabrizio Romano. Arriverà ufficialmente solo alla fine del campionato, ma, come scrive il Corriere dello Sport, sta già lavorando per il futuro del Napoli. Fino a pochi giorni fa lui elavorato fianco a fianco,addirittura esultato insieme per il gol della Juve nella finale di Coppa Italia, ma ora la musica è cambiata.gli stessi obiettivi “Con Cristianoaffrontato inil suo arrivo alla Continassa, il mercato di gennaio e poi anche la programmazione del futuro almeno fino a quando non e? arrivata ladi Adl. ...