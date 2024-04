Giulia Tramontano | processo Impagnatiello | le mosse del killer

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 aprile 2024) Omicidio, inizia ilper Alessandro: ledeldella ragazza Colpita alle spalle in più di una occasione, per la precisione 37 volte. Sono 37 le coltellate che Alessandroha sferrato a, la ragazza di 29 anni uccisa insieme al piccolo Thiago che aveva in grembo da sette mesi. Il tutto avvenne nella loto abitazione di Senago, a Nord di Milano. Dalcontro ilè uscito fuori che la vittima è morta in seguito ad una “emorragia“. A rivelarlo uno dei medici legali che sta testimoniando, appunto, al. Omicidio(Foto Facebook) ...