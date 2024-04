Giulia Tramontano morta per emorragia | sul suo corpo 37 coltellate

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 aprile 2024) AGI - "Abbiamo identificato 37 lesioni, la lesione 6 ha intaccato la carotide esterna" e la "causa morte è un'acuta anemia metaemorragica", ovvero "una massivaprovocata da lesioni vascolari cervico-toraciche prodotte da arma da taglio. Non abbiamo riscontrato lesioni da difesa". Lo ha affermato in aula il dottore Nicola Galante, uno dei medici legali del pool di consulenti che hanno eseguito l'autopsia di, la donna di 29 anni uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, imputato di omicidio pluriaggravato. L'esperto nella sua deposizione in merito all'arma del delitto ha inoltre parlato di "compatibilità generica" in relazione ai due coltelli da cucina sequestrati nell'appartamento di via Novella a Senago. Si celebra inizialmente a porte chiuse la quinta udienza del processo. La Corte di assise di ...