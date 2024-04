Giulia De Lellis starebbe frequentando il fratello di Diana Del Bufalo

Giulia De Lellis non si aspettava quanto successo: sui social, nelle ultime ore, non ha potuto non esprimere tutta la sua delusione . Giulia De Lellis è oggi una delle influencer più amate ed ... (cityrumors)

"Genitori vs Influencer": guardalo in streaming su NOW da 9,99€ - Una commedia Sky Original, dove un professore che vuole combattere l'abuso dei social ne diventa protagonista. Guardalo in streaming su NOW.punto-informatico

Titoli dei maschi declinati al femminile Facciata. L’uniTrento inverte l’ordine e discrimina lo stesso - Magari il nostro fosse un mondo al contrario secondo l’intendimento – peraltro scorretto, prima ancora che eticamente iniquo – del generale Vannacci. Se così fosse, basterebbe appunto invertire ...ilfattoquotidiano

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 2 Aprile, in prima serata - Stasera in TV, Martedì 2 Aprile 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ...comingsoon