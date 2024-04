Giulia De Lellis ha un flirt col fratello di Diana Del Bufalo? Gli indizi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nuovo amore perDe? E che amore! Stando agli ultimi rumor sembrerebbe che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché una delle influencer italiane più seguite e richieste, abbia uncon Giano,dell’ex allieva di Amici, oggi apprezzata attrice,Del. Dopo la fine della lunga storia d’amore con l’imprenditore bresciano Carlo Beretta, erede della storica azienda di armi, la Desi è buttata sul lavoro, tuttavia come trapelato sul web nelle ultime ore, il suo cuore potrebbe essere nuovamente occupato, mandando letteralmente su di giri tutti gli appassionati della cronaca rosa! Gli utenti del web hanno notatospesso in compagnia di Giano quando fa ritorno a Roma, sua città di origine. Non è passato ...