Giudice di Pace Annulla Multa al Ristoratore Senza GreenPass | Condanna per la Prefettura

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 4 aprile 2024) L'Aquila - Ildidi Sulmona, Gianna Cipriani, hato unadi 600 euro inflitta a undi 63 anni di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) e hato ladell'Aquila al pagamento delle spese di giudizio per 416 euro. I fatti risalgono al febbraio 2022, durante il periodo in cui erano in vigore le disposizioni sul cosiddetto 'green pass'. Secondo quanto riportato dai carabinieri, ilera privo del certificato Green Pass e di conseguenza futo con una sanzione di 600 euro e con la chiusura del suo ristorante, che poté riaprire solamente dopo quaranta giorni. Tuttavia, il 63enne ha prima presentato ricorso presso lasuccesso, e ...