Giro dei Paesi Baschi | grave caduta per Vingegaard | Evenepoel e Roglic | cosa è successo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il plurivincitore del Tour è stato stabilizzato e condotto d'urgenza in ospedale.avrebbe invece la clavicola rotta, mentre non sono ancora chiare le condizioni di di

Jonas Vingegaard è il più grave: immobilizzato e portato via in ambulanza , Evenepoel avrebbe la clavicola rotta, non chiare le condizioni dello sloveno (corriere)

Tremenda caduta di Jonas Vingegaard durante il Giro dei Paesi Baschi . Il ciclista danese è caduto in discesa in una curva verso sinistra, finendo contro un masso. La caduta è... (ilmessaggero)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 La corsa è ripresa, ma in un clima molto difficile. Anche i 6 fuggitivi non appaiono propriamente convinti di quello che è stato deciso. 17.27 ... (oasport)

Cosa è successo a Vingegaard: caduta al Giro dei Paesi Baschi, stagione compromessa - Jonas Vingegaard, insieme a diversi altri corridori tra cui Primoz Roglic, Remco Evenepoel e Jay Vine, è rimasto coinvolto in una terribile caduta in un tratto in discesa a circa 35 chilometri dall'ar ...oasport

Vingegaard, terribile caduta per al Giro dei Paesi Baschi: trasportato in ambulanza. Coinvolti anche Evenepoel e Roglic - Tremenda caduta di Jonas Vingegaard durante il Giro dei Paesi Baschi. Il ciclista danese è caduto in discesa in una curva verso sinistra, finendo contro un masso. La caduta ...ilgazzettino

C’è stato un grosso incidente al Giro dei Paesi Baschi: sono caduti diversi ciclisti, tra cui alcuni dei migliori al mondo - Giovedì pomeriggio una quindicina di ciclisti è caduta durante la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, un’importante corsa ciclistica che si sta correndo in Spagna in questi giorni. L’incidente è ...ilpost