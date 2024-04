Giovanni Terzi | straziante annuncio sulla malattia | “E’ così…”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al settimanale “Nuovo” è intervenuto, attuale compagno di Simona Ventura Il countdown è partito già da un bel po’ di tempo. Adesso non sta attendendo altro che quel fatidico giorno in cui esprimerà l’amore eterno verso la sua attuale compagna e, molto presto, futura moglie.e Simona Ventura sono pronti ad amarsi per tutta la vita. Il 6 luglio, data del matrimonio, si avvicina sempre di più. Un appuntamento che è stato già rimandato in più di una occasione, ma che adesso non vuole rinviare.e Simona Ventura (Ansa Foto) Cityrumors.itNonostante la splendida notizia questi ultimi anni non sono stati assolutamente facili per il giornalista che, nel 2020, ha effettuato una scoperta che lo ha scioccato ...