(Di giovedì 4 aprile 2024) Chevorrebbero fare ieuropei? E quelli italiani? A guardare i numeri che rimbalzano di continuo in merito alla cosiddetta desertificazione sanitaria, ci sarebbe da non credere. Eppure, nonostante l’ormai strutturale carenza di medici, infermieri, caregiver e badanti, soprattutto in Italia, aila carriera di medico, operatore socio-sanitario o comunque una qualunque in ambito sanitario piace. Secondo una ricerca appena pubblicata, commissionata a Ipsos da Fondazione Clariane, presente in Italia con il network della salute Korian, il settore sanitario è il terzo più ambito daieuropei, dietro solo a lusso ed educazione. Tra ledel mondo della sanità, le più ricercate sono quelle relative alla salute mentale. Chevogliono fare i ...

Prenderà il via domani da piazza Dante a Napoli il tuor itinerante in 19 tappe “Il Lavoro viaggia con noi”. A promuoverlo è la Fondazione Consulenti per il Lavoro , con lo scopo di far conoscere ai ... (ildenaro)

Firenze, 3 aprile 2024 – Donna, giovane, immigrata. E' questo il profilo della persona più svantaggiata in Toscana nel mercato del lavoro . Non solo. Il divario di genere cresce proporzionalmente al ... (lanazione)

Giovani e lavoro, i settori più richiesti dagli under 20: il ritorno delle professioni sanitarie - Che lavoro vorrebbero fare i Giovani europei E quelli italiani A guardare i numeri che rimbalzano di continuo in merito alla cosiddetta desertificazione sanitaria, ci sarebbe da non credere. Eppure, ...quifinanza

Morto in Florida, venerdì i familiari a Miami - Motivo per cui anche agli stessi familiari non vengono fornite indicazioni: per il momento si sa soltanto che i due Giovani urgnanesi erano in sella a uno scooter quando sono rimasti vittime ...ecodibergamo

ELEZIONI A VILLAR DORA: ECCO I CANDIDATI DELLA LISTA DI NORMA TABONE “VILLAR DORA PROGETTO COMUNE” - Va da sé che la politica di Norma e della sua squadra “VILLAR DORA PROGETTO COMUNE” riserverà un occhio attento ai Giovani villardoresi, fornendo loro gli strumenti necessari per favorirne la ...valsusaoggi