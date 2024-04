«Giornalisti e opinionisti in TV al pari dei politici» | la proposta di Maria Elena Boschi

(Di giovedì 4 aprile 2024) «Un opinionista o giornalista che possa senza contraddittorio esprimere le proprie opinioni nell’ambito della par condicio rischia di avere un effetto analogo a quello di un politico o di un parlamentare». Con queste parole, ieri, mercoledì 3 aprile 2024,si è rivolta alla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Secondo la deputata di Italia Viva «che hanno una condivisione rispetto ad alcune forze politiche possono influenzare l’opinione pubblica» e per questo è necessario regolamentare la loro partecipazione alle trasmissioni televisive, ai talk e ai tg durante il periodo di par condicio legato alla campagna elettorale. Immediata la risposta di Giacomo Lasorella, presidente di Agcom, che fa notare alla ...

