Giorgetti | io commissario Ue? 5 anni fa manifestai indisponibilità

(Di giovedì 4 aprile 2024) caption id="attachment 344001" align="alignleft" width="300" Giancarlo/caption"Chi mi conosce sa che cinquefaa chi me lo chiese". Così il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo, ha risposto ai giornalisti che chiedevano, a margine dell'audizione in Parlamento sulla nuova governance europea, se ci sia la possibilità che dopo le elezioni di giugno venga nominatoha poi aggiunto: "Dopodiché i ministri ci sono, cambiano, che ne so?". Ai giornalisti che insistevano sul tema chiedendo se avesse cambiato idea rispetto a cinquefa, ha risposto con un secco 'no'.

"Onestamente non mi risulta. Non ho notizie in tal senso. E' più di un anno che si parla di un rimpasto dopo le elezioni europee ma francamente all'interno della maggioranza non risulta affatto ... (affaritaliani)

Il Ministro dell'Economia annuncia come "scontata" la procedura europea sul deficit: "Valutare aggiustamenti su assetto contabile". A breve l'approdo del Def in parlamento (ilgiornale)

Il Ministro dell'Economia annuncia come "scontata" la procedura europea sul deficit: "Valutare aggiustamenti su assetto contabile". A breve l'approdo del Def in parlamento (ilgiornale)

«Sfide europee insostenibili se si applica il nuovo Patto» - La riforma del Patto di Stabilità comporterà un ampio ripensamento di obiettivi e competenze sia da parte della Commissione Ue che per le istituzioni italiane, dalla Ragioneria Generale dello Stato ag ...msn

OLTRE 400 TEATRI “MONUMENTO NAZIONALE”, ANCHE IL “NAZZARENO DE ANGELIS” DELL’AQUILA: CAMERA DA’ L’OK - ROMA – Primo via libera della Camera al provvedimento che nobilita oltre 400 teatri italiani al rango di Monumento Nazionale. Nell’Aula della Camera è stato approvato con 172 si, 46 no e 65 astenuti i ...abruzzoweb

Ue: Giorgetti, commissario "Confermo indisponibilita', poi i ministri cambiano" - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 3 apr - "Chi mi conosce sa che cinque anni fa manifestai la mia indisponibilita' a chi me lo propose, quindi, a me non me ne frega niente, dopo di che, i ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore