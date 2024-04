Gioia Locati | la malattia x e le elezioni europee

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il 27 marzo 2024 il blog di, ospitato tutt’ora da Il Giornale, titolava: Le mire dell’Oms: gestire la salute globale L’articolo comincia con queste parole: Perché parliamo già di una nuova pandemia, la X? E perché dovrebbe dare avvisaglie a breve, la X, se in passato – quando non ci si lavava le mani e si dormiva con le galline – si presentava una pandemia ogni cento anni? E perché alcuni professori (Ilaria Capua o Fabrizio Pregliasco per citarne due) sono certi del suo imminente arrivo ma non sanno ancora dirci se la X verrà provocata da una zanzara, da una mucca o da un virus respiratorio? Inframezza con il complotto dell’OMS: Qui non si tratta di pensar male o immaginare complotti ma di guardarsi intorno. Davanti, per cominciare. Il 27 maggio l’Oms chiederà a 194 Paesi di votare un Trattato pandemico cui sta lavorando da ...