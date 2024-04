Ginnastica | Europei Guimaraes 2024 | Patisso Colonna e Lavino superano le qualificazioni nel trampolino elastico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’Italia ha portato due atleti nelle semifinali delaglidi, in Portogallo. Hanno infatti passato il turno sia Samuele, 13° con il punteggio di 57.160, che Marco, 22° con lo score di 55.700. Il migliore in assoluto è stato il beniamino di casa Pedro Ferreira (59.290) seguito dal britannico Zak Perzamanos (58.880) e dal francese Allan Morante (58.740). Meno positive le notizie che arrivano dal femminile, dove Isabella Murgo è rimasta esclusa per una manciata di punti. Il suo 51.120, che le è valso il 33° posto, non è infatti bastato per approdare in semifinale, per la quale sarebbe serviti 51.500 punti. Più indietro Sofia Pellissier (36^ con 50.650) e Chiara Cecchi (46^ con 49.530). Il ...