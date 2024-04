Ginnastica artistica | la Serie A riparte da Ravenna Le Fate di scaldano per gli Europei | si decidono le finaliste

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024) LaA1 diripartirà da, dove domenica 7 aprile andrà in scena la terza tappa del massimo campionato italiano a squadre. La stagione prosegue in terra romagnola dopo le due prove disputate a febbraio tra Montichiari e Ancona. Prosegue la lunga cavalcata che condurrà aglidi Rimini in primavera e soprattutto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. Il meglio che l’Italia può offrire in campo internazionale sarà impegnato in questa occasione. La Brixia Brescia si presenterà ancora una volta con tutti i favori del pronostico dopo le prime due vittorie. La corazzata del DT Enrico Casella e del Presidente Folco Donati andrà a caccia del 22mo scudetto della propria storia, facendo affidamento su praticamente tutte le. Alice D’Amato ha ...