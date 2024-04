Giappone | terremoto di magnitudo 6 a Fukushima – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) Undi6.0 ha colpito la regione di, nel nord-est del. Lo ha riferito l’Agenzia meteorologica nipponica. Per ora l’agenzia non ha emesso alcuna allerta tsunami e non si hanno notizie di danni o feriti. L’epicentro del sisma – che è stato avvertito anche a Tokyo – era ad una profondità di 40 chilometri. La tv Nhk ha pubblicato su X unche mostra la situazione nella città dial momento del. La scossa si è verificata alle 12:16 (ora locale) del 4 aprile. Ha colpito le prefetture di, Iwate e Miyagi. Secondo il quotidiano gli effetti si sono osservati nella città di Yahaba (prefettura di Iwate) a Ishinomaki (Miyagi) e anche a Natori, Kakuda, Tome, Osaki, Watari, Wakuya, Misato e ...