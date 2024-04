Giannotti e Commey super Saranno azzurri a Belgrado

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Arriva la prima convocazione ufficiale per Giacomoper i Campionati Europei della categoria Elite, che quest’anno si svolgeranno a(Serbia) dal 15 al 29 aprile. Per il ‘White Jack’ si tratta di una sorpresa vera e propria e di una sfida verso il se stesso di pochi mesi fa. E a questa notizia se ne aggiunge un’altra, dato che anche il peso medio-massimo Alfredè stato convocato in azzurro. Di fatto si tratta della prima volta nella storia che due atleti reggiani si recheranno ai campionati europei assoluti con la Nazionale. "E’ un’emozione bellissima - dice il ventitreenneche detiene il titolo di campione italiano elite da due anni - Poi essendo tra sole due settimane quindi non ho nemmeno il tempo per metabolizzarla e devo subito entrare nella mentalità giusta. Non ho tempo da ...