Gianmarco Tognazzi | la madre è una famosissima attrice

(Di giovedì 4 aprile 2024), laè Franca Bettoja, seconda moglie di Ugoanche di Maria Sole, sorella minore dell’attore. Oggi l’artista sarà ospite a Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre. Negli anni Sessanta, la Bettoja elavorano al film Fischio Al Naso. Dopo cinque anni il matrimonio dal quale arrivavanoe Maria Sole. L’ed il regista si conoscevano già da tempo poichèera un amico di famiglia. Sul sito ugo.com, la Bettoja raccontava: “Io però allora uscivo col mio fidanzato e lo lasciavo a casa a passare tutta la serata con mio padre. Qualche volta andava a ballare con mia sorella: le feste a Cortina d’Ampezzo, per esempio, se l’è ...

Carmen Giorgio, ex compagna di cella di Ilaria Salis, a “Splendida cornice” su Rai 3 - Cultura e sorrisi in prima serata su Rai 3 a "Splendida cornice" con Geppi Cucciari. Ospite, tra gli altri, Carmen Giorgio, ex compagna di cella di Ilaria Salis.corrierenazionale

Da Michelangelo a Ugo Tognazzi, torna la giornata delle case dei personaggi illustri. Come prenotarsi - Pe la nuova edizione delle “Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri”, in programma per sabato 6 e domenica 7 aprile, un catalogo di 129 residenze divise tra 17 regioni ...msn

In studio anche Rocco Tanica e il comico Carlo Amleto tra gli ospiti di Geppi Cucciari - Le anticipazioni e gli ospiti di Geppi Cucciari a Splendida Cornice il programma di intrattenimento di Rai 3 stasera giovedì 4 aprile 2024. Scopri chi ci sarà.gazzetta