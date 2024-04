Gianluca Vacchi | a processo i factotum Sparito un milione di euro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bologna, 5 aprile 2024 – Bonifici da poche decine di, altri da diverse migliaia; l’abbonamento a una pay tv intestato al figlio, un’assicurazione invece per loro; e il successivo tentativo di confondere le acque effettuando trasferimenti ’ponte’, su conti intestati ad altri, ma poi il denaro, secondo l’accusa, alla fine entrava sempre nelle loro tasche. Sono stati così rinviati a giudizio per appropriazione indebita e autoriciclaggio i due presunti "dipendenti infedeli" di, noto imprenditore e influencer. Ieri i giudici del tribunale di Tempio Pausania (Sassari) hanno infatti accolto la richiesta del pm di rinviare a giudizio la coppia, lui cinquantaduenne della provincia di Olbia e lei di 53 anni, originaria della provincia di Oristano. I due erano collaboratori domestici di, alle sue ...

Finito al centro del ‘caso-influencer’, Gianluca Vacchi ha voluto chiarire la propria posizione in un’intervista concessa a Il Giornale. Dichiarazioni fatte per tutelare sé stesso ma, soprattutto, ... (ilfattoquotidiano)

Gianluca Vacchi interviene sulla presunta evasione fiscale di cui si è parlato nei giorni scorsi e che qualcuno collega alla sua attività da influencer. In diretta con Pomeriggio 5 spiega: "Evasore? ... (fanpage)

Gianluca Vacchi è coinvolto in un’inchiesta della Guardia di Finanza di Bologna per una presunta evasione fiscale, insieme ad altri […] (perizona)

