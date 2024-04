Gialappashow 2024 | cast | quando e dove vedere in tv la terza edizione

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Siete pronti a ridere di gusto? Se la risposta è sì, allora sta arrivando il programma adatto a voi. Prende il via il 10 Aprile, il varietà comico della Gialappa’s Band incentrato su parodie e gag divertenti. La trasmissione è alla sua, praticamenterosa dopo il successo di pubblico ottenuto in quelle precedenti. Ecco le novità, le riconferme, chi presenta,vederla in tv. Gialappa Show: il mago Forest ancora una volta al timone del programma Oltre alle “voci” di Marco Santin e Giorgio Gherarducci, la prima importante e certamente gradita riconferma in questadiè la conduzione del bravo e simpatico Mago Forest. Il presentatore e comico, ...