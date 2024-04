Giachetti zittisce i grillini | Santanché? Ricordatevi di Storace?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) La Camera dopo quella contro il vicepremier Matteo Salvini, respinge anche la mozione di sfiducia contro il ministro del Turismo Daniela Santanchè con 121 sì e 213 no. La mozione, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguarda l'affaire Visibilia, in cui l'esponente di Fdi è indagata. A smontare in aula l'iniziativa grillina è stato, tra gli altri, Roberto. "Quella davanti a cui ci troviamo oggi è una mozione il cui contenuto è totalmente costruito su delle inchieste giornalistiche, nemmeno giudiziarie", ha detto il deputato di Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto. "La mozione non ha nulla a che vedere con il merito sulle attività politiche di Daniela Santanchè. Eppure, senza che ci sia nemmeno una richiesta di rinvio a giudizio, ne vengono chieste le dimissioni - argomenta- Seppur con sfumature diverse, le ...